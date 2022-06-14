Типовые приюты для бездомных животных, считают депутаты Госдумы, надо строить на средства из федерального бюджета.

Соответствующую рекомендацию предложила внести в поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» рабочая группа Госдумы по разработке предложений по совершенствованию законодательства об ответственном обращении с животными. Строительство приютов хотят вести по типовым проектам.

Тремя днями ранее, 11 июня, президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить приюты для бродячих собак на условиях государственно-частного партнерства. Механизм использования частных средств для строительства важных для страны объектов позволит муниципалитетам в упрощенном виде выделять участки под строительство приютов и подводить к ним необходимые коммуникации.