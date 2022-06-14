В минувшие выходные было ликвидировано ограждение, закрывавшее стройку на месте бывшего главного кинотеатра города.

Как пояснил «ПИКу» владелец объекта Александр Кольченко, убрали забор по просьбе администрации города. Строительный мусор с участка в ближайшее время вывезут.

Новый забор владельцы недостроя планируют соорудить ближе к зданиям, чтобы он не мешал автомобильному и пешеходному движению.

Отметим, забор из профнастила закрывал строительный объект с 2017 года. Его установка была продиктована требованиями техники безопасности.