анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 июня!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 24-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Эти сети уже не починить. Городскую систему канализации невозможно ни отремонтировать, ни восстановить — так считает владелец сетей водоотведения, а попросту — канализации, Евгений Погурец. Выход — только строить новую, а для этого закрывать улицу Ворошилова. »2-3
- Трагедия унесла тридцать две жизни. Вспоминаем столкновение поезда и пассажирского автобуса на переезде в Заводском с родственниками погибших. »10-11
- Родным погибших каменчан вручили ордена Мужества. Родственникам военных, погибших во время специальной военной операции на Донбассе, замгубернатора Михаил Корнеев вручил государственные награды. »7
- Почем сегодня море? Наш репортаж с июньских пляжей Краснодарского края. »20-21
- Вытесняют предприятие, которое кормит детей. В Каменске сложилась непростая ситуация — администрация города и поставщик горячего питания в школы и детские сады никак не могут прийти к общему знаменателю. А ведь проблема касается детей. »4, 5
- Культура в городе волнуется. На прошлой неделе в «ПИК» обратились работники музыкальной школы, директор которой Зульфия Титовская написала заявление об уходе. Педагоги считают, что причина ее решения кроется в недавно сложившейся напряженной обстановке в культурном городском сообществе. »2
- Не пускайте его в огород. Этот злостный сорняк дает очень большую биомассу и практически не имеет конкурентов в окружающей среде. Быстро распространяется и фактически вытесняет другие растения. Если раньше его знал каждый житель среднеполосья, то сейчас он захватывает и земли Ростовской области. Речь про опасный борщевик. »12