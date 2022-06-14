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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 20 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 14 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 июня 2022 года.

  • Всемирный день донора крови. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).
    В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
    Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.
  • День работника миграционной службы России. Ежегодно 14 июня в России отмечается профессиональный праздник — День работника миграционной службы, установленный Указом Президента РФ № 701 от 4 июня 2007 года.
    В 1992 году Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) России, которая в конце 1999 года была преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Министерство формировалось на базе Службы и бывшего министерства по делам национальностей в конце 2001 года.
  • Устин — Брусничные губы. В этот день Православная церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.
    На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди.
    У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.

Именины в этот день

Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита

Знаменательные даты и события

  • 1645 Революционная армия британского парламента одержала решающую победу над войсками короля Карла I
  • 1834 В США запатентована наждачная бумага
  • 1897 В Российской империи законодательно запрещен воскресный труд
  • 1909 Состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры»
  • 1916 В США установлен национальный праздник – День флага
  • 2018 В России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года

Персоны

  • 1823  — 1886
  • Александр Островский
  • русский драматург
  • 1823  — 1900
  • Петр Лавров
  • русский философ, идеолог народничества, социолог
  • 1835  — 1881
  • Николай Рубинштейн
  • русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории
  • 1864  — 1920
  • Макс Вебер
  • немецкий социолог, историк и экономист
  • 1871  — 1968
  • Федор Токарев
  • советский конструктор стрелкового оружия
  • 1903  — 1995
  • Алонзо Черч
  • американский математик и логик, внесший вклад в основы информатики
  • 1924  — 1997
  • Владимир Солоухин
  • советский писатель, поэт, публицист
  • 1928  — 1967
  • Эрнесто Че Гевара
  • латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе
  • 1936  — 2018
  • Станислав Говорухин
  • советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель
  • р. 1951
  • Александр Сокуров
  • советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России
  • р. 1958
  • Эрик Хайден
  • американский конькобежец, пятикратный олимпийский чемпион
  • р. 1969
  • Штеффи Граф
  • немецкая теннисистка, олимпийская чемпионка

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