общество
Какой сегодня день: даты и события 14 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 июня 2022 года.
- Всемирный день донора крови. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).
В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней.
- День работника миграционной службы России. Ежегодно 14 июня в России отмечается профессиональный праздник — День работника миграционной службы, установленный Указом Президента РФ № 701 от 4 июня 2007 года.
В 1992 году Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) России, которая в конце 1999 года была преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Министерство формировалось на базе Службы и бывшего министерства по делам национальностей в конце 2001 года.
- Устин — Брусничные губы. В этот день Православная церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.
На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди.
У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.
Именины в этот день
Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита
Знаменательные даты и события
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Персоны
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- 1823 — 1900
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- русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории
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