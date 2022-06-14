Тарифы на электроэнергию в регионе увеличатся с 1 июля.

В пределах соцнормы 1 киловатт-час электричества подорожает с 4,25 до 4,42 руб., сверх соцнормы – с 5,95 до 6.18 руб.

Жители региона, чьи дома оборудованы электроплитами и электрокотлами, будут платить за 1 кВт/ч в пределах соцнормы по 3,09 руб. (было 2,98 руб.), а сверх соцнормы – по 4,33 руб. (было 4,17 руб.).

Также с 1 июля вырастут тарифы по газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению и обращению с ТКО. В среднем тарифы ЖКХ в регионе вырастут на 5%.

*Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области № 73/13 от 27.12.2021.