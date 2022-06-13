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Какой сегодня день: даты и события 13 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 июня 2022 года.
- День божьих коровок. Для тех, кто постоянно удивляется необычному количеству праздников и памятных дат, отмечаемых на разном уровне (от семейных до государственных и национальных), еще большим откровением становится число календарных дат, посвященных самым разнообразным культурным явлениям, традициям, предметам быта, кулинарным изобретениям и т.д. Немало подобных дат посвящено представителям животного мира. Ряд из них носят международный характер.
13 июня отмечается праздник, посвященный представителю мира насекомых, семейства жуков, а именно – День божьих коровок.
Дата неофициальная, а вот известность насекомого, которому она посвящена, очень широка. Божья коровка знакома большинству с детства по воспоминаниям, когда маленький яркий жучок с пятнышками на спине полз по ладони к кончикам пальцев под детскую считалку: «Божья коровка, улети на небо…».
- Еремей Распрягальник. В этот день чествовали святого Ерма — апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он притерпел много гонений и скорбей от язычников, но скончался мирно.
14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает»; «Распрягальник — севу край, коня распрягай».
Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует — погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.
Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.
Именины в этот день
Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп
Знаменательные даты и события
- 1825 Запатентована безопасная булавка
- 1858 Подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе
- 1895 Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость
- 1912 В Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Пушкинский музей)
- 1944 Первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет)
Персоны
- 1773 — 1829
- Томас Юнг
- английский ученый, физик, астроном и востоковед
- 1831 — 1879
- Джеймс Максвелл
- английский физик, создатель классической электродинамики
- 1892 — 1967
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- советская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР
- 1936 — 1996
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- советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий
- 1938 — 1986
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- американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель
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