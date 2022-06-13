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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 13 июня
Фото: gadanie-da.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 13 июня

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 июня 2022 года.

  • День божьих коровок. Для тех, кто постоянно удивляется необычному количеству праздников и памятных дат, отмечаемых на разном уровне (от семейных до государственных и национальных), еще большим откровением становится число календарных дат, посвященных самым разнообразным культурным явлениям, традициям, предметам быта, кулинарным изобретениям и т.д. Немало подобных дат посвящено представителям животного мира. Ряд из них носят международный характер.
    13 июня отмечается праздник, посвященный представителю мира насекомых, семейства жуков, а именно – День божьих коровок.
    Дата неофициальная, а вот известность насекомого, которому она посвящена, очень широка. Божья коровка знакома большинству с детства по воспоминаниям, когда маленький яркий жучок с пятнышками на спине полз по ладони к кончикам пальцев под детскую считалку: «Божья коровка, улети на небо…».
  • Еремей Распрягальник. В этот день чествовали святого Ерма — апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, он притерпел много гонений и скорбей от язычников, но скончался мирно.
    14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Так и говорили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает»; «Распрягальник — севу край, коня распрягай».
    Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует — погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года.
    Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.

Именины в этот день

Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп

Знаменательные даты и события

  • 1825 Запатентована безопасная булавка
  • 1858 Подписан Тяньцзиньский трактат — русско-китайский договор о мире и дружбе
  • 1895 Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость
  • 1912 В Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Пушкинский музей)
  • 1944 Первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет)

Персоны

  • 1773  — 1829
  • Томас Юнг
  • английский ученый, физик, астроном и востоковед
  • 1831  — 1879
  • Джеймс Максвелл
  • английский физик, создатель классической электродинамики
  • 1892  — 1967
  • Валерия Барсова
  • советская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР
  • 1936  — 1996
  • Александр Иванов
  • советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий
  • 1938  — 1986
  • Дин Рид
  • американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель
  • р. 1940
  • Гойко Митич
  • югославский и германский актер, режиссер и каскадер
  • р. 1943
  • Малкольм Макдауэлл
  • британский актер театра, кино и телевидения
  • р. 1958
  • Сергей Маковецкий
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

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