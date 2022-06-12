Какой сегодня день: даты и события 12 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 июня 2022 года.
- День России. День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.
- Змеиный праздник. На Руси было поверье, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».
На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог — зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд — хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.
Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.
В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».
Именины в этот день
Василий, Исаакий, Никанор
Знаменательные даты и события
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- Михаил Кольцов
- советский публицист, журналист, писатель
- 1923 — 1983
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- советский режиссер, кинодраматург, педагог, Народный артист СССР
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