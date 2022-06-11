общество
Какой сегодня день: даты и события 11 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 июня 2022 года.
- День пивовара в России. Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается главный отраслевой праздник всех производителей пива страны — День пивовара. Он был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.
Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране.
Вообще в мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к 4-3 векам до нашей эры, что делает эту профессию одной из наиболее древних.
- Общероссийский день рассеянного склероза. 11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.
Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьёзное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.
- Феодосья Колосятница. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.
На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.
Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».
С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.
Именины в этот день
Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья
Знаменательные даты и события
- 1648 В Москве начался «соляной бунт»
- 1858 В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор
- 1982 В США состоялась премьера фильма «Инопланетянин»
- 1985 Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры
Персоны
- 1811 — 1848
- Виссарион Белинский
- русский писатель, литературный критик, публицист, философ
- 1864 — 1949
- Рихард Штраус
- немецкий композитор и дирижер
- 1877 — 1961
- Архиепископ Лука
- русский хирург и духовный писатель
- 1881 — 1970
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- 1893 — 1937
- Михаил Тухачевский
- советский военачальник, Маршал Советского Союза
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