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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 июня
Фото: alcoonline.ru.

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 июня

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 11 июня 2022 года.

  • День пивовара в России. Ежегодно во вторую субботу июня в России отмечается главный отраслевой праздник всех производителей пива страны — День пивовара. Он был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.
    Главной целью проведения Дня пивовара является формирование традиций российского пивоварения, укрепление авторитета и престижа профессии пивовара, развитие культуры потребления пива в стране.
    Вообще в мировой истории самые ранние свидетельства о варке пива относятся примерно к 4-3 векам до нашей эры, что делает эту профессию одной из наиболее древних.
  • Общероссийский день рассеянного склероза. 11 июня отмечается Общероссийский день рассеянного склероза – заболевания, вызванного поражением нервных волокон в результате сбоя в иммунной системе человека.
    Рассеянный склероз приводит к утрате полноценной функциональности человеческого организма, сбоям в неврологии и поведении человека. Это серьёзное заболевание способно поразить не только в преклонном возрасте, но и в период активной жизни, когда человек, казалось бы, полон сил и здоровья.
  • Феодосья Колосятница. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.
    На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.
    Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».
    С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

Именины в этот день

Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья

Знаменательные даты и события

  • 1648 В Москве начался «соляной бунт»
  • 1858 В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор
  • 1982 В США состоялась премьера фильма «Инопланетянин»
  • 1985 Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры

Персоны

  • 1811  — 1848
  • Виссарион Белинский
  • русский писатель, литературный критик, публицист, философ
  • 1864  — 1949
  • Рихард Штраус
  • немецкий композитор и дирижер
  • 1877  — 1961
  • Архиепископ Лука
  • русский хирург и духовный писатель
  • 1881  — 1970
  • Александр Керенский
  • российский политический и общественный деятель
  • 1893  — 1937
  • Михаил Тухачевский
  • советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1910  — 1997
  • Жак-Ив Кусто
  • французский океанограф и путешественник
  • 1934  — 1982
  • Анатолий Солоницын
  • советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • 1943  — 2017
  • Олег Видов
  • советский и американский киноактер, кинорежиссер, продюсер
  • 1970  — 1999
  • Александр Литвинов
  • советский поэт, музыкант, рок-бард, известный как Веня Д’ркин
  • р. 1975
  • Денис Мацуев
  • российский пианист, общественный деятель, Народный артист России

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