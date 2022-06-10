10 июня стартовала первая лагерная смена в детском оздоровительном лагере им. Зои Космодемьянской.

Детворы набралось на пять отрядов, у каждого из которых будет название, речевка и песня. Все, как в лучших традициях советских пионерских лагерей. Этот день проходит под девизом «Будем знакомы!»

А совсем скоро, 15 июня, примет детвору еще два загородных лагеря – им. Олега Кошевого и «Сосна» – в последний абсолютно бесплатно могут отправиться на отдых дети из семей с низкими доходами.

Все три детских лагеря располагаются на берегу Северского Донца недалеко от станицы Калитвенской.