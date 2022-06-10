Гарик «Бульдог» Харламов, который явно побывал в Каменске-Шахтинском, сообщил о своих приключениях в одном из тг-каналов.

Он успел посмеяться над названием города, похвалить местную шаурму и записать несколько видео на эту тему. Но больше всего, по всей видимости, актера заинтересовало спиленное дерево в мкр. Заводском, что стало предметом обсуждения в городских пабликах. Пока народ гадает над целью визита знаменитости в Каменск-Шахтинский, Харламов записывает новое видео про машзаводское дерево, которое теперь называется «Первое бревно Гарика Харламова».