10 июня на аллее центрального пляжа сломался огромный тополь. Его добрая половина рухнула аккурат на пешеходную дорожку.

По свидетельствам каменчан, запечатлевших ЧП, никто не пострадал. Именно потому, что эту часть благоустроенного пляжа редко кто посещает. Выходит эта аллея на заросший камышом берег с илистым дном, где купаться неудобно.

За первые десять дней июня это уже второе дерево, не выдержавшее проверки временем, а заодно и продемонстрировавшее качество работ на центральном городском пляже по федеральной программе «Комфортная городская среда». Согласитесь, отдых под такими тополями – так себе комфорт. На любителя.