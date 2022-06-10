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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Какой сегодня день: даты и события 10 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 июня 2022 года.

  • Всемирный день мороженого. 10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day).
    В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях Земного шара. А всё потому, что напоминает он об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость!
  • Никита Гусятник. Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник.
    В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.
    Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.
    Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.
    Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

Именины в этот день

Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр

Знаменательные даты и события

  • 1807 Основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»)
  • 1846 Выдан патент на пневматические шины
  • 1921 Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»
  • 1931 Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»
  • 1936 В Москве основана киностудия «Союзмультфильм»
  • 1943 В США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство
  • 1944 Началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск

Персоны

  • 1775  — 1836
  • Андре Ампер
  • французский физик, математик и химик
  • 1834  — 1882
  • Василий Перов
  • русский живописец, один из родоначальников жанровой картины
  • 1852  — 1926
  • Антонио Гауди
  • испанский архитектор
  • 1913  — 2007
  • Тихон Хренников
  • советский и российский композитор и общественный деятель, Народный артист СССР
  • 1922  — 1997
  • Борис Брунов
  • советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР
  • 1928  — 2008
  • Чингиз Айтматов
  • советский и киргизский писатель и государственный деятель
  • 1929  — 2009
  • Людмила Зыкина
  • советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР
  • 1930  — 2017
  • Илья Глазунов
  • советский и российский художник, педагог, академик РАХ, Народный художник СССР
  • 1936  — 2017
  • Лев Федоров
  • советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук
  • р. 1944
  • Валентин Смирнитский
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

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