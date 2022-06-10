Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 июня 2022 года.

Всемирный день мороженого. 10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day).

В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях Земного шара. А всё потому, что напоминает он об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость!

10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day). В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях Земного шара. А всё потому, что напоминает он об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость! Никита Гусятник. Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник.

В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.

Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.

Именины в этот день

Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр

Знаменательные даты и события

1807 Основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»)

1846 Выдан патент на пневматические шины

1921 Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»

1931 Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»

1936 В Москве основана киностудия «Союзмультфильм»

1943 В США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство

1944 Началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск

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