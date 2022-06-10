общество
Какой сегодня день: даты и события 10 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 10 июня 2022 года.
- Всемирный день мороженого. 10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day).
В списке праздников, посвящённых различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдёт поклонников во всех частях Земного шара. А всё потому, что напоминает он об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость!
- Никита Гусятник. Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник.
В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.
Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.
Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.
Обращали на Никиту внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим — ждали к осени хорошего урожая.
Именины в этот день
Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр
Знаменательные даты и события
- 1807 Основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»)
- 1846 Выдан патент на пневматические шины
- 1921 Основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»
- 1931 Между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела»
- 1936 В Москве основана киностудия «Союзмультфильм»
- 1943 В США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство
- 1944 Началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск
Персоны
- 1775 — 1836
- Андре Ампер
- французский физик, математик и химик
- 1834 — 1882
- Василий Перов
- русский живописец, один из родоначальников жанровой картины
- 1852 — 1926
- Антонио Гауди
- испанский архитектор
- 1913 — 2007
- Тихон Хренников
- советский и российский композитор и общественный деятель, Народный артист СССР
- 1922 — 1997
- Борис Брунов
- советский и российский артист, конферансье, Народный артист РСФСР
- 1928 — 2008
- Чингиз Айтматов
- советский и киргизский писатель и государственный деятель
- 1929 — 2009
- Людмила Зыкина
- советская и российская певица, педагог, Народная артистка СССР
- 1930 — 2017
- Илья Глазунов
- советский и российский художник, педагог, академик РАХ, Народный художник СССР
- 1936 — 2017
- Лев Федоров
- советский и российский эколог, ученый-химик, доктор химических наук
- р. 1944
- Валентин Смирнитский
- советский и российский актер театра и кино, Народный артист России