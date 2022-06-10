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Глава города Каменска за прошлый год заработал 1,6 млн руб.
Городская дума обнародовала сведения о доходах и имуществе.
Так, председатель городской думы-глава города Михаил Ухин задекларировал доход в 1 млн 653 тыс. руб. Объектов недвижимости и транспортного средства за главой не числится.
Доход его супруги составил – 457 тыс. руб. В ее собственности – квартира (57 кв. м.) и автомобиль KIA KIADE 2010 года выпуска.
Напомним, что ранее глава администрации Владимир Шевченко и его заместители отчитались о доходах за 2021 год.