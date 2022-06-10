Городская дума обнародовала сведения о доходах и имуществе.

Так, председатель городской думы-глава города Михаил Ухин задекларировал доход в 1 млн 653 тыс. руб. Объектов недвижимости и транспортного средства за главой не числится.

Доход его супруги составил – 457 тыс. руб. В ее собственности – квартира (57 кв. м.) и автомобиль KIA KIADE 2010 года выпуска.

Напомним, что ранее глава администрации Владимир Шевченко и его заместители отчитались о доходах за 2021 год.