Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в пять судов Ростова-на-Дону и один Таганрога, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Речь идет о Кировском, Пролетарском, Советском, Первомайском, Ворошиловском судах Ростова-на-Дону, а также о Таганрогском городском суде.

Представителями спецслужб предприняты необходимые меры. После проведения проверок часть судов к настоящему моменту вернулись к работе.

В Каменском районном суде корреспонденту «ПИКа» сообщили, что к ним сообщений с угрозами не поступало, суд работает в штатном режиме.