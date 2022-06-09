Глава администрации Владимир Шевченко и его заместители отчитались о доходах за 2021 год.

В индивидуальной собственности у Владимира Шевченко – земельный участок (1300 кв. м), квартира (91 кв. м) и дачный домик (22 кв. м). В автопарке у чиновника – кроссовер «Форд Куга» 2018 года выпуска.

Первый заместитель главы администрации города Сергей Сухарев заработал за 2021 год 2,1 млн руб. В его собственности земельный участок (930 кв. м) и жилой дом (20 кв. м). Передвигается первый зам на автомобиле «Тойота Рав-4». Стоит отметить, что в его доходы была включена сумма от продажи недвижимости.

Замглавы по соцвопросам Елена Рудаева заработала 1,2 млн руб. В ее собственности четвертая часть квартиры площадью 43 квадрата и иномарка «Вольво S4» 2005 года выпуска.