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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Российским школьникам предстоит начинать неделю с поднятия флага

образование

Российским школьникам предстоит начинать неделю с поднятия флага

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Министр просвещения Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах. 

ТАСС передает, что Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе страны в начале недели будут исполнять российский гимн и поднимать флаг. Идею поддержал президент Владимир Путин. Однако глава государства отметил, что стоит отложить введение церемонии там, где ее невозможно организовать соответствующим образом, чтобы «это было сделано достойно».

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