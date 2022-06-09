Министр просвещения Сергей Кравцов подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах.

ТАСС передает, что Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе страны в начале недели будут исполнять российский гимн и поднимать флаг. Идею поддержал президент Владимир Путин. Однако глава государства отметил, что стоит отложить введение церемонии там, где ее невозможно организовать соответствующим образом, чтобы «это было сделано достойно».