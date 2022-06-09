Новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая придет на смену McDonald’s, выбрала новый логотип, об этом сообщают «Известия».

На нем будут изображены главные символы ресторана: два кусочка картофеля фри и бургер. Фон логотипа — зеленый, что должно символизировать «качество продукции и обслуживания». С 9 июня пришедшая на смену «Макдоналдса» сеть также запускает рекламную кампанию с новым символом. Название компания пока что не выбрала.