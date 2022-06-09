Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 июня 2022 года.

Международный день архивов. Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.

Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.

Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран. Федорин день. В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.

Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».

Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

Именины в этот день

Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт

Знаменательные даты и события

1737 Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы

1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр

1935 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу

1945 Учреждена медаль «За взятие Берлина»

1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода»

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