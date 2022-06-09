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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 июня 2022 года.

  • Международный день архивов. Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).
    Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.
    Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.
  • Федорин день. В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.
    На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.
    Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».
    Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

Именины в этот день

Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт

Знаменательные даты и события

  • 1737 Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы
  • 1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр
  • 1935 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу
  • 1945 Учреждена медаль «За взятие Берлина»
  • 1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода»

Персоны

  • 1672  — 1725
  • Петр I
  • первый российский император, царь-реформатор (1682-1725)
  • 1781  — 1848
  • Джордж Стефенсон
  • английский инженер-механик, изобретатель паровоза
  • 1812  — 1870
  • Чарльз Диккенс
  • английский писатель
  • 1865  — 1931
  • Карл Нильсен
  • датский композитор, скрипач, дирижер
  • 1900  — 1960
  • Семен Лавочкин
  • советский авиационный конструктор, генерал-майор
  • 1903  — 1994
  • Ян Тинберген
  • нидерландский экономист, Нобелевский лауреат
  • 1910  — 1989
  • Владимир Касатонов
  • советский военачальник, адмирал флота
  • 1914  — 1965
  • Петр Алейников
  • советский киноактер
  • 1917  — 1997
  • Евгений Лебедев
  • советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
  • 1934  — 2005
  • Инна Ульянова
  • советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
  • р. 1944
  • Игорь Бриль
  • советский и российский джазовый пианист, композитор, педагог, Народный артист России
  • 1950  — 2003
  • Юрий Щекочихин
  • советский и российский журналист и писатель
  • р. 1963
  • Джонни Депп
  • американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер
  • р. 1981
  • Натали Портман
  • американская актриса театра и кино, кинорежиссёр, продюсер и сценарист

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