общество
Какой сегодня день: даты и события 9 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 9 июня 2022 года.
- Международный день архивов. Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).
Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.
Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.
- Федорин день. В этот день чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии, в 303 или 304 году.
На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все её жители узнают, что творится в семье.
Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».
Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.
Именины в этот день
Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Ферапонт
Знаменательные даты и события
- 1737 Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы
- 1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр
- 1935 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу
- 1945 Учреждена медаль «За взятие Берлина»
- 1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода»
Персоны
- 1672 — 1725
- Петр I
- первый российский император, царь-реформатор (1682-1725)
- 1781 — 1848
- Джордж Стефенсон
- английский инженер-механик, изобретатель паровоза
- 1812 — 1870
- Чарльз Диккенс
- английский писатель
- 1865 — 1931
- Карл Нильсен
- датский композитор, скрипач, дирижер
- 1900 — 1960
- Семен Лавочкин
- советский авиационный конструктор, генерал-майор
- 1903 — 1994
- Ян Тинберген
- нидерландский экономист, Нобелевский лауреат
- 1910 — 1989
- Владимир Касатонов
- советский военачальник, адмирал флота
- 1914 — 1965
- Петр Алейников
- советский киноактер
- 1917 — 1997
- Евгений Лебедев
- советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР
- 1934 — 2005
- Инна Ульянова
- советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР
- р. 1944
- Игорь Бриль
- советский и российский джазовый пианист, композитор, педагог, Народный артист России
- 1950 — 2003
- Юрий Щекочихин
- советский и российский журналист и писатель
- р. 1963
- Джонни Депп
- американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер
- р. 1981
- Натали Портман
- американская актриса театра и кино, кинорежиссёр, продюсер и сценарист