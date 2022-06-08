Драма разыгралась 5 июня на диком пляже Северского Донца. Илья вместе со своим братом пришел на один из пляжей в Старой Станице (Каменский район Ростовской области), там летом каждый день купается и прыгает с тарзанки молодежь.

Кроме них здесь отдыхали еще несколько подростков и женщина с детьми.

— Все случилось где-то около шести вечера, — рассказывал нам Илья. — Я стоял в воде и видел, как двое парней поплыли до середины реки. И вдруг слышу, один кричит: «Помогите!». Оборачиваюсь — один тонет, второй пытается его спасти, но сил явно не хватает, выдохся, кричит о помощи и плывет к берегу. Я бросился в их сторону, стараясь взглядом держать то место, где парень ушел на дно.

Подплыл, стал нырять. Четыре раза нырнул — не могу его найти, стал уже сам терять силы. Хотел уже плыть назад, но попытался еще разок. И вдруг — вижу ногу на дне! Набрал воздуха полные легкие и изо всех сил бросился вниз, схватил его за живот, поднял на поверхность и поплыл к берегу. Одной рукой держу его, другой гребу.

Вытащить утопающего помогали столпившиеся к тому моменту на берегу ребята. Илья и друг пострадавшего начали оказать ему первую помощь: перевернули на бок, чтобы из легких вылилась вода, и начали делать искусственное дыхание.

К приезду скорой помощи парень уже дышал самостоятельно, но по-прежнему находился без сознания.

Скорая доставила подростка в реанимационное отделение каменской ЦГБ. Он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас находится в больнице под контролем медиков.