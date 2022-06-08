Торжественное мероприятие прошло в здании Ростовского общественного собрания.

Глава региона Василий Голубев наградил педагога социально-реабилитационного центра Оксану Черевко за многолетнюю эффективную работу по развитию системы социальной защиты населения Ростовской области.

Оксана Черевко работает в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с 2003 года. Ее трудовой стаж в социальной сфере составляет 18 лет.