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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Социальный работник из Каменска получил благодарность от губернатора

общество

Социальный работник из Каменска получил благодарность от губернатора

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Торжественное мероприятие прошло в здании Ростовского общественного собрания.

Глава региона Василий Голубев наградил педагога социально-реабилитационного центра Оксану Черевко за многолетнюю эффективную работу по развитию системы социальной защиты населения Ростовской области.

Оксана Черевко работает в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с 2003 года. Ее трудовой стаж в социальной сфере составляет 18 лет. 

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