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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Рабочие достроили временный мост на М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского
Фото: Александр Ахтырко.

транспорт

Рабочие достроили временный мост на М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского

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Наведенная временная конструкция предназначена для движения только строительной техники, которая используется для разборки аварийного и строительства нового моста через Северский Донец.

– Все пролеты готовы, кроме последнего, его мы установим в октябре, когда на Донце закончится судоходство. Собранной на этом этапе конструкции нам достаточно, чтобы разбирать аварий мост. Там мы уже сняли асфальтовое покрытие и демонтировали тротуар, разбираем старые опоры и устанавливаем поддерживающие, – отметил в разговоре с корреспондентом «ПИКа» начальник строительного участка по реконструкции моста Дмитрий Лиховидов.

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