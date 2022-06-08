Наведенная временная конструкция предназначена для движения только строительной техники, которая используется для разборки аварийного и строительства нового моста через Северский Донец.

– Все пролеты готовы, кроме последнего, его мы установим в октябре, когда на Донце закончится судоходство. Собранной на этом этапе конструкции нам достаточно, чтобы разбирать аварий мост. Там мы уже сняли асфальтовое покрытие и демонтировали тротуар, разбираем старые опоры и устанавливаем поддерживающие, – отметил в разговоре с корреспондентом «ПИКа» начальник строительного участка по реконструкции моста Дмитрий Лиховидов.