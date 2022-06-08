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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский «Исток» наказали рублем за загрязнение Северского Донца
Место слива канализационных вод. Фото из архива редакции.

ЖКХ

Каменский «Исток» наказали рублем за загрязнение Северского Донца

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Арбитражный суд Ростовской области обязал ОАО «Исток» выплатить штраф за причинение вреда реке в размере 379 991 руб.

Поводом для пристального внимания Росприроднадзора к Северскому Донцу в Каменске-Шахтинском стали неоднократные сбросы канализационных стоков от насосной станции между улицами Ковалева и Зеленый Курган в январе 2021 г.

По результатам расследования и лабораторных испытаний проб стоков и воды из Донца монополисту в сфере водоотведения в городе выписали штрафов на 450 тыс. руб.

Так как в добровольном порядке предприятие штраф не оплатило, Росприроднадзор обратился и иском в суд для принудительного взыскания.

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