Арбитражный суд Ростовской области обязал ОАО «Исток» выплатить штраф за причинение вреда реке в размере 379 991 руб.

Поводом для пристального внимания Росприроднадзора к Северскому Донцу в Каменске-Шахтинском стали неоднократные сбросы канализационных стоков от насосной станции между улицами Ковалева и Зеленый Курган в январе 2021 г.

По результатам расследования и лабораторных испытаний проб стоков и воды из Донца монополисту в сфере водоотведения в городе выписали штрафов на 450 тыс. руб.

Так как в добровольном порядке предприятие штраф не оплатило, Росприроднадзор обратился и иском в суд для принудительного взыскания.