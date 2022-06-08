ЖКХ
Каменский «Исток» наказали рублем за загрязнение Северского Донца
Арбитражный суд Ростовской области обязал ОАО «Исток» выплатить штраф за причинение вреда реке в размере 379 991 руб.
Поводом для пристального внимания Росприроднадзора к Северскому Донцу в Каменске-Шахтинском стали неоднократные сбросы канализационных стоков от насосной станции между улицами Ковалева и Зеленый Курган в январе 2021 г.
По результатам расследования и лабораторных испытаний проб стоков и воды из Донца монополисту в сфере водоотведения в городе выписали штрафов на 450 тыс. руб.
Так как в добровольном порядке предприятие штраф не оплатило, Росприроднадзор обратился и иском в суд для принудительного взыскания.