Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июня 2022 года.

День социального работника в России. День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года.

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране. Карп Карполов. В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.

Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именины в этот день

Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий

Знаменательные даты и события

1869 Запатентован первый в мире пылесос

1909 Выпущен первый серийный автомобиль российского производства

1937 Впервые исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана»

1946 Cоздана Международная организация журналистов

1948 Запущен советский реактор для производства оружейного плутония

Персоны