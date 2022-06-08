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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Какой сегодня день: даты и события 8 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июня 2022 года.

  • День социального работника в России. День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года.
    Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
    По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.
  • Карп Карполов. В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.
    Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.
    В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.
    Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.
    Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Именины в этот день

Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий

Знаменательные даты и события

  • 1869 Запатентован первый в мире пылесос
  • 1909 Выпущен первый серийный автомобиль российского производства
  • 1937 Впервые исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана»
  • 1946 Cоздана Международная организация журналистов
  • 1948 Запущен советский реактор для производства оружейного плутония

Персоны

  • 1767  — 1845
  • Эндрю Джексон
  • 7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный деятель
  • 1800  — 1879
  • Анна Керн
  • русская дворянка, мемуаристка
  • 1804  — 1876
  • Жорж Санд
  • французская писательница
  • 1810  — 1856
  • Роберт Шуман
  • немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик
  • 1837  — 1887
  • Иван Крамской
  • русский живописец и художественный критик
  • 1891  — 1996
  • Одри Мэнсон
  • американская модель, актриса театра и кино
  • 1897  — 1981
  • Шовкет Мамедова
  • азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР
  • 1908  — 1970
  • Абрахам Маслоу
  • американский психолог, основатель гуманистической психологии
  • 1910  — 1971
  • Джон Вуд Кэмпбелл
  • американский писатель-фантаст, редактор
  • 1918  — 1992
  • Борис Дуленков
  • советский художник кино, Народный художник РСФСР
  • 1920  — 1991
  • Иван Кожедуб
  • советский военный летчик и военный деятель, Маршал авиации
  • 1931  — 2007
  • Ричард Рорти
  • американский философ
  • 1949  — 2015
  • Джуна Давиташвили
  • советская и российская целительница, астролог
  • р. 1951
  • Бонни Тайлер
  • британская рок-певица

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