общество
Какой сегодня день: даты и события 8 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 8 июня 2022 года.
- День социального работника в России. День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года.
Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.
- Карп Карполов. В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз упоминается в священных книгах.
Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.
В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.
Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.
Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
Именины в этот день
Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий
Знаменательные даты и события
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- 1909 Выпущен первый серийный автомобиль российского производства
- 1937 Впервые исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана»
- 1946 Cоздана Международная организация журналистов
- 1948 Запущен советский реактор для производства оружейного плутония
Персоны
- 1767 — 1845
- Эндрю Джексон
- 7-й президент США (1829–1837), американский политический и государственный деятель
- 1800 — 1879
- Анна Керн
- русская дворянка, мемуаристка
- 1804 — 1876
- Жорж Санд
- французская писательница
- 1810 — 1856
- Роберт Шуман
- немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик
- 1837 — 1887
- Иван Крамской
- русский живописец и художественный критик
- 1891 — 1996
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- американская модель, актриса театра и кино
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- азербайджанская оперная певица и педагог, Народная артистка СССР
- 1908 — 1970
- Абрахам Маслоу
- американский психолог, основатель гуманистической психологии
- 1910 — 1971
- Джон Вуд Кэмпбелл
- американский писатель-фантаст, редактор
- 1918 — 1992
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- советский художник кино, Народный художник РСФСР
- 1920 — 1991
- Иван Кожедуб
- советский военный летчик и военный деятель, Маршал авиации
- 1931 — 2007
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