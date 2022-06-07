7 июня в Правительстве Ростовской области состоялось совещание по поводу предоставления льготы на проезд в общественном транспорте.

Рабочая группа Заксобрания региона представила главе региона Василию Голубеву промежуточные результаты мониторинга предоставления мер соцподдержки. То есть депутаты выясняли, насколько эффективной оказалась замена права бесплатного проезда ежемесячной выплатой в размере 1 тыс. руб.

Губернатор поручил Минтрансу изучить опыт других регионов по поводу субсидирования транспортных компаний, а Минтруду — продолжить изучать обращения граждан по теме льготных автоперевозок.