Справить нужду в новом модульном клозете обойдется в 20 рублей.

Глава администрации города А. Логвиненко подписал постановление, которым официально установили плату за посещение модульных общественных туалетов. Тариф – 20 рублей. Расплатиться можно будет только картой. Работать туалеты будут днем и вечером, в ночное время суток будут закрыты.

Отметим, имеются в виду новые модульные общественные туалеты, которые установили в Ростове в декабре прошлого года. Всего их по городу десять, и они обошлись властям в 29 млн рублей. До принятия решения о тарифе на посещение уличных клозетов, они работали бесплатно.