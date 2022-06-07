С 7 по 23 июня во всей стране пройдет Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РО сообщает, что результаты данного наблюдения предназначены для разработки и оценки эффективности мер по реализации концепции демографической политики в России на период до 2025 года.

Опрашивать собираются женщин в возрасте 18-44 года и мужчин в возрасте 18-60 лет. Основные вопросы, на которые предстоит ответить респондентам, в частности, касаются брачных отношений, рождения детей, репродуктивных планов населения и мер демографической политики, направленных на стимулирование рождаемости, жизненных целей и ценностей, условий жизни.

Опрос будет проводиться специально обученными интервьюерами с использованием планшетного компьютера.