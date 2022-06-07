анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 июня!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 23-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- За секунду до трагедии. Парень набрал воздуха и нырнул в воду. Никого нет! Снова на воздух, а потом — снова в глубину. Ничего не видно!.. Настоящая драма развернулась в воскресенье на берегу Северского Донца в районе пляжей »2
- В городе кина не будет? В Ростовской области уже закрылись шесть кинотеатров. В Каменске он всего один и тоже на грани. Актуальное интервью. »3
- По набережной прогулялся замгубернатора. Визит высокого чиновника в Каменск дает надежду на успешный исход конкурса по благоустройству. »4-5
- Красоту короновали в Каменске. Сразу два конкурса в поисках совершенства прошли в городе. »12, 13, 16
- Что это грохнуло ночью? В ночь на 3 июня в районе 3.00 в Каменске сильно грохнуло, звук был похож на взрыв. Сработали сигнализации автомобилей, тряхнуло оконные стекла. Грохот слышали и в соседнем Донецке, и в Каменском районе. »6
- «Минировали» и Каменск, и Донецк. »6
- Фараонка обошла всех красотой. В Каменск съехались более 60 собаководов, чтобы выяснить, чей хвостатый друг самый породистый. »12
- Каменский курган открывает свои секреты. Археологи нашли ценные артефакты в древнем захоронении молодой женщины. »16