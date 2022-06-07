Утром 6 июня каменчане обнаружили, что один из старых тополей на центральном пляже рухнул.

Предполагается, что ЧП произошло ночью, а значит, никто из любителей пляжного отдыха не пострадал.

Каменчане гадают, почему в ходе благоустройства центрального городского пляжа не были должным образом обследованы на предмет жизнестойкости огромные старые тополя. Ведь их опиловку производили в июне 2020 года, когда хорошо было видно, какое из деревьев молодо-зелено, а какое пора срубить.

Какой исполин рухнет следующим, остается только догадываться. Поэтому из соображений безопасности лучше выбирать место для отдыха под открытым небом.

