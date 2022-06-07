5 июня команда «СШОР-2 Строитель» (2007 г.р.) обыграла со счетом 3:2 краснодарскую команду «Кубань-Холдинг». Матч проводился в рамках межрегиональных спортивных соревнований по футболу ЮФО/СКФО.

Как сообщил «ПИКу» тренер команды Александр Зырянов, команда «СШОР-2 Строитель» занимает лидирующую строчку на соревнованиях: на шести играх ребята одержали шесть побед.

11 июня на спортивном поле ФК «Строитель» в х. Абрамовка наши юные футболисты будут принимать команду «СКА» из Ростова-на-Дону.

Пожелаем ребятам победы.