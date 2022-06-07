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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 16 мая

общество

Какой сегодня день: даты и события 7 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 июня 2022 года.

  • Всемирный день безопасности пищевых продуктов. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).
    Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.
  • Иван — Медвяные росы. В этот день православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана.
    Иоанн обличал в преступлениях против праведности многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Ироиаду и женился на ней. Ироиада, невзлюбившая святителя, решила ему отомстить. Она подговорила свою дочь Саломею попросить у Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя. Тот не посмел ей отказать. По преданию, Ироиада не позволила похоронить голову Предтечи вместе с телом, а спрятала ее в своем дворце. После этого голову неоднократно находили — и вновь теряли. Третье обретение главы Иоанна выпадает на 7 июня по современному календарю.
    На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.
    В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Именины в этот день

Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт

Знаменательные даты и события

  • 1628 Английский король Карл I утвердил «Петицию о правах»
  • 1632 В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал
  • 1872 В Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги
  • 1883 В Москве освящен храм Христа Спасителя
  • 1927 В Италии создан футбольный клуб «Рома»
  • 1990 Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II

Персоны

  • 1532  — 1560
  • Эми Дадли
  • английская аристократка, первая жена Роберта Дадли
  • 1794  — 1856
  • Петр Чаадаев
  • русский философ и публицист
  • 1848  — 1903
  • Поль Гоген
  • французский живописец, скульптор-керамист и график
  • 1855  — 1935
  • Иван Мичурин
  • русский биолог и селекционер, академик
  • 1865  — 1929
  • Алексей Бахрушин
  • русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея
  • 1871  — 1968
  • Федор Токарев
  • советский конструктор стрелкового оружия
  • 1880  — 1967
  • Владимир Сукачев
  • советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик
  • 1887  — 1967
  • Сидор Ковпак
  • советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза
  • 1893  — 1938
  • Гиллис Графстрем
  • шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион
  • 1897  — 1968
  • Кирилл Мерецков
  • советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1917  — 1995
  • Дин Мартин
  • американский певец и актер
  • 1933  — 2015
  • Аркадий Арканов
  • российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР
  • 1938  — 2007
  • Татьяна Лаврова
  • советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • р. 1938
  • Александр Дольский
  • советский и российский музыкант, бард, поэт, актер, Заслуженный артист РСФСР
  • 1954  — 2015
  • Василий Жупиков
  • советский и российский футболист, центральный защитник, тренер

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