общество
Какой сегодня день: даты и события 7 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 7 июня 2022 года.
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).
Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.
- Иван — Медвяные росы. В этот день православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана.
Иоанн обличал в преступлениях против праведности многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Ироиаду и женился на ней. Ироиада, невзлюбившая святителя, решила ему отомстить. Она подговорила свою дочь Саломею попросить у Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя. Тот не посмел ей отказать. По преданию, Ироиада не позволила похоронить голову Предтечи вместе с телом, а спрятала ее в своем дворце. После этого голову неоднократно находили — и вновь теряли. Третье обретение главы Иоанна выпадает на 7 июня по современному календарю.
На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.
В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», – так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
Именины в этот день
Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт
Знаменательные даты и события
- 1628 Английский король Карл I утвердил «Петицию о правах»
- 1632 В индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал
- 1872 В Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги
- 1883 В Москве освящен храм Христа Спасителя
- 1927 В Италии создан футбольный клуб «Рома»
- 1990 Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II
Персоны
- 1532 — 1560
- Эми Дадли
- английская аристократка, первая жена Роберта Дадли
- 1794 — 1856
- Петр Чаадаев
- русский философ и публицист
- 1848 — 1903
- Поль Гоген
- французский живописец, скульптор-керамист и график
- 1855 — 1935
- Иван Мичурин
- русский биолог и селекционер, академик
- 1865 — 1929
- Алексей Бахрушин
- русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея
- 1871 — 1968
- Федор Токарев
- советский конструктор стрелкового оружия
- 1880 — 1967
- Владимир Сукачев
- советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик
- 1887 — 1967
- Сидор Ковпак
- советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза
- 1893 — 1938
- Гиллис Графстрем
- шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион
- 1897 — 1968
- Кирилл Мерецков
- советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
- 1917 — 1995
- Дин Мартин
- американский певец и актер
- 1933 — 2015
- Аркадий Арканов
- российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР
- 1938 — 2007
- Татьяна Лаврова
- советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
- р. 1938
- Александр Дольский
- советский и российский музыкант, бард, поэт, актер, Заслуженный артист РСФСР
- 1954 — 2015
- Василий Жупиков
- советский и российский футболист, центральный защитник, тренер