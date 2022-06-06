4 июня территориальная избирательная комиссия Каменска-Шахтинском приступила к приему уведомлений о выдвижении кандидатов.

Дополнительные выборы депутата каменской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7* состоятся в августе. Голосование будет проходить в течение трех дней – 5, 6 и 7 августа.

Напомним, что необходимость проводить выборы связано с тем, что летом прошлого года ушла из жизни депутат гордумы В. Соболева.

* Кварталы города от пер. Коммунистического (нечетная сторона с дома № 59 по № 79); по ул. Украинской до пр. Карла Маркса; пр. Карла Маркса (нечетная сторона с дома № 69 по № 79); пер. Крупской (четная сторона с № 58 по № 78).