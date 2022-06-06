Торжественная церемония вручения наград состоялась 6 июня в здании Ростовского общественного собрания.

Как сообщает региональная пресс-служба, на высшем уровне отмечены заслуги ученых и преподавателей, работников промышленной отрасли Ростовской области, родительский труд больших и дружных донских семей. В числе награжденных есть и каменчане.

Медсестра ЦГБ Каменска-Шахтинского Наталия Крючковенко принимала первых пациентов с коронавирусной инфекцией. За свой высокий профессионализм она награждена медалью Луки Крымского.