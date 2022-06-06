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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 6 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 6 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 июня 2022 года.

  • Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.
  • Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
  • Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты.
  • В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…».
  • Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».
  • На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. Существовала легенда о его происхождении: красивая молодая казачка полюбила парня, но станичный атаман соблазнился ее красотой, похитил девушку, а ее жениха отправил на войну. Пленнице удалось бежать в лес; там она лишила себя жизни, а на ее могиле вырос куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Однажды атаман увидел этот куст и решил отломить ветку с прекрасными цветами, но она тотчас покрылась острыми шипами и ободрала руку врага в кровь.
  • В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это поможет детям избавиться от страхов.
  • Ценились и целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки знали: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.
  • В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь — то будет много грибов.

Именины в этот день

Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1882 Американец Генри Сили запатентовал электроутюг
  • 1922 Начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка»
  • 1922 В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит)
  • 1944 Началась Нормандская операция, открывшая «второй» фронт в годы Второй мировой войны
  • 1956 В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ
  • 1957 В Москве открыт магазин «Детский мир»
  • 1984 День рождения «Тетриса» – появилась первая компьютерная версия этой игры

Персоны

  • 1599  — 1660
  • Диего Веласкес
  • испанский художник
  • 1797  — 1870
  • Фердинанд Врангель
  • российский мореплаватель, полярный исследователь, адмирал
  • 1799  — 1837
  • Александр Пушкин
  • русский поэт, драматург и прозаик
  • 1864  — 1948
  • Луи Жан Люмьер
  • изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии
  • 1875  — 1961
  • Карл Юнг
  • швейцарский психолог и психиатр
  • 1878  — 1941
  • Луи Шевроле
  • американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле
  • 1886  — 2005
  • Пелагея Закурдаева
  • русская долгожительница
  • 1888  — 1935
  • Валериан Куйбышев
  • советский политический и партийный деятель, революционер
  • 1889  — 1972
  • Игорь Сикорский
  • русский и американский ученый-авиаконструктор, один из пионеров
  • 1903  — 1978
  • Арам Хачатурян
  • советский и армянский композитор, дирижер, педагог, Народный артист СССР
  • 1904  — 1992
  • Татьяна Пельтцер
  • советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
  • 1931  — 2016
  • Виктор Корчной
  • советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер
  • 1934  — 2018
  • Кира Муратова
  • советский и украинский режиссер и сценарист
  • 1934  — 1995
  • Савелий Крамаров
  • советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • 1944  — 2004
  • Николай Калинин
  • советский дирижер, композитор, профессор, Народный артист РСФСР
  • р. 1952
  • Павел Коган
  • советский и российский скрипач, дирижер, Народный артист России
  • 1960  — 2012
  • Владимир Крутов
  • советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион

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