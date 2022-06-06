общество
Какой сегодня день: даты и события 6 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 6 июня 2022 года.
- Пушкинский день России. Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка.
- Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
- Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках планеты.
- В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…».
- Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет».
- На Руси шиповник был символом молодости, красоты и любви. Существовала легенда о его происхождении: красивая молодая казачка полюбила парня, но станичный атаман соблазнился ее красотой, похитил девушку, а ее жениха отправил на войну. Пленнице удалось бежать в лес; там она лишила себя жизни, а на ее могиле вырос куст с нежно-розовыми душистыми цветами. Однажды атаман увидел этот куст и решил отломить ветку с прекрасными цветами, но она тотчас покрылась острыми шипами и ободрала руку врага в кровь.
- В народе было принято приходить к кусту шиповника, чтобы избавиться от печали, успокоить душу. А когда шиповник только-только расцветал, бабушки усаживались под ними с внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что это поможет детям избавиться от страхов.
- Ценились и целебные свойства шиповника. Лепестками врачевали раны, с помощью меда, сваренного на цветах, чистили кровь, отваром лечили простуду. Девушки знали: если умыться водой, настоянной на цветах шиповника, то лицо станет светлым.
- В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь — то будет много грибов.
Именины в этот день
Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор
Знаменательные даты и события
- 1882 Американец Генри Сили запатентовал электроутюг
- 1922 Начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка»
- 1922 В СССР создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит)
- 1944 Началась Нормандская операция, открывшая «второй» фронт в годы Второй мировой войны
- 1956 В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ
- 1957 В Москве открыт магазин «Детский мир»
- 1984 День рождения «Тетриса» – появилась первая компьютерная версия этой игры
Персоны
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- российский мореплаватель, полярный исследователь, адмирал
- 1799 — 1837
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- русский поэт, драматург и прозаик
- 1864 — 1948
- Луи Жан Люмьер
- изобретатель кинематографа, родоначальник французской киноиндустрии
- 1875 — 1961
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- швейцарский психолог и психиатр
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