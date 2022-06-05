В Ростовской области представители киноиндустрии из-за санкций оказались в трудном положении. На фоне кризиса и ухода большинства западной кинопродукции закрылись шесть кинотеатров.

Ситуацию на рынке с бизнесменами на днях обсуждал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Олег Дереза.

«Состоялась очень тяжелая встреча с представителями киноиндустрии. У коллег был надрыв, их бизнес находится на грани разорения. Судя по репликам представителей кинотеатров, все может посыпаться достаточно быстро. На сеансах бывает по несколько человек, — констатировал О. Дереза.

Предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену на то, что в некоторых залах уже приходится отключать систему кондиционирования ради экономии электроэнергии.

На совещании было решено обратиться к правительству РО с просьбой о поддержке кинотеатров.

«Если этого не произойдет, то мы рискуем потерять сеть кинотеатров, а воссоздать будет тяжело», — считает О. Дереза.

В такой же сложной ситуации оказались и предприниматели в Каменске. Интервью с руководством кинотеатра «Гагарин» читайте в новом «ПИКе» от 8 июня.