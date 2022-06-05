4 июня в мкр. Шахта-17 Каменска-Шахтинского состоялась выставка собак всех пород «Дыхание лета».

На выставке были представлены собаки 54 пород. Конкурс проходил в три этапа. Сначала каждая собака была оценена на соответствие породе. Получившие оценку «отлично» и «лучший представитель породы» прошли в следующий этап. На втором этапе были определены лучшие в каждой из 9 групп. В итоге была выбрана лучшая собака — представительница редчайшей породы Фараонова собака. Подробнее о том, какие ещё редкие породы были представлены на выставке, почему породистым собакам дают имена в три строки и кто вместо хозяев водит их на выставки, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 8 июня.