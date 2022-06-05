Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 июня 2022 года.

День образования российской полиции. 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события.

В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.

Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне – в 2016 году МВД России разработало проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но Указ подписан не был. Тогда приказом МВД России №121 от 5 марта 2018 года 5 июня было объявлено Днем образования полиции России.

5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве. Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне – в 2016 году МВД России разработало проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но Указ подписан не был. Тогда приказом МВД России №121 от 5 марта 2018 года 5 июня было объявлено Днем образования полиции России. Левон Огуречник, Левон Конопляник. Святой Леонтий, память которого отмечается в этот день, жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление. О кончине Леонтия имеются разные сведения: по одной версии он скончался в мире, по другой — был убит толпой язычников.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.

Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».

Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали их в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».

Именины в этот день

Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор

Знаменательные даты и события

1706 В Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко)

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1909 В Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III

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1988 Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси

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