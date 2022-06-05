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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

общество

Какой сегодня день: даты и события 5 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 5 июня 2022 года.

  • День образования российской полиции. 5 июня отмечается памятная дата МВД России – День образования российской полиции. В 2018 году отмечалось 300-летие этого события.
    В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Полицмейстерская канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и Семеновского полков. На основании научных изысканий, проведенных историками-экспертами, было установлено, что (25 мая) 5 июня 1718 года Указом Петра I учреждена должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера – начальника главной полицмейстерской канцелярии. А также был издан руководящий документ по должности – «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском государстве.
    Это событие и легло в основание сегодняшней памятной даты, которую первоначально планировалось учредить на государственном уровне – в 2016 году МВД России разработало проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России». Но Указ подписан не был. Тогда приказом МВД России №121 от 5 марта 2018 года 5 июня было объявлено Днем образования полиции России.
  • Левон Огуречник, Левон Конопляник. Святой Леонтий, память которого отмечается в этот день, жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление. О кончине Леонтия имеются разные сведения: по одной версии он скончался в мире, по другой — был убит толпой язычников.
    На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.
    Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».
    Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали их в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».

Именины в этот день

Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1706 В Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко)
  • 1783 Французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат
  • 1851 В США начал печататься роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»
  • 1909 В Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III
  • 1967 Началась Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией
  • 1981 Зарегистрирована новая болезнь – СПИД
  • 1988 Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси

Персоны

  • 1737  — 1801
  • Иван Ганнибал
  • русский военачальник, крупный военный деятель России
  • 1805  — 1867
  • Петр Клодт
  • русский скульптор
  • 1837  — 1886
  • Сергей Аммосов
  • русский живописец-пейзажист, передвижник
  • 1862  — 1910
  • О’Генри
  • американский писатель-прозаик
  • 1898  — 1936
  • Федерико Гарсиа Лорка
  • испанский поэт и драматург
  • 1911  — 2004
  • Рональд Рейган
  • 40-й президент США (1981-1989), американский политик и государственный деятель
  • 1920  — 2012
  • Рэй Брэдбери
  • американский писатель-фантаст
  • 1931  — 2008
  • Олег Конопкин
  • советский и российский ученый-психолог, академик РАО
  • р. 1941
  • Барбара Брыльска
  • польская актриса театра и кино
  • 1948  — 2016
  • Алексей Жарков
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1950
  • Татьяна Покровская
  • советский и российский тренер по синхронному плаванию, Герой Труда РФ
  • р. 1951
  • Юрий Вяземский
  • советский и российский писатель, философ, телеведущий, профессор
  • р. 1998
  • Юлия Липницкая
  • российская фигуристка, олимпийская чемпионка

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