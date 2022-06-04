Вчера новость об обнаружении уникальных артефактов при раскопках курганного комплекса в Ростовской области сообщил Комитет по охране ОКН РО.

«При расчистке погребения молодой женщины найдены: гривна, подвески и украшения из металла, керамические изделия, бронзовое зеркало. Датировка находок уточняется», — говорится в сообщении.

Правда, на своей странице в ВК организация обращает внимание читателей на то, что, пока не завершатся все работы на объекте археологического наследия, информация о его местонахождении не разглашается.