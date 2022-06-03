Заместитель губернатора Михаил Корнеев нанес визит Каменску 3 июня.

Посещение набережной Северского Донца чиновниками связано с тем, что данная территория выбрана для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» – за это дело каменчане голосовали до 31 мая на специальном сайте. Объект «набережная» набрал больше всего голосов — 5605. Уже сформирована заявка в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов. То есть теперь должен быть одобрен проект.

То что по набережной прогулялся региональный чиновник дает надежду на то, что деньги на набережную городу дадут.