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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск представил проект на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в номинации «Малые города»
Фото: Эскизы проекта набережной в Каменске-Шахтинском.

ЖКХ

Замгубернатора приехал посмотреть на каменскую набережную

Опубликовано

Заместитель губернатора Михаил Корнеев нанес визит Каменску 3 июня.

Посещение набережной Северского Донца чиновниками связано с тем, что данная территория выбрана для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» – за это дело каменчане голосовали до 31 мая на специальном сайте. Объект «набережная» набрал больше всего голосов — 5605. Уже сформирована заявка в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов. То есть теперь должен быть одобрен проект.
То что по набережной прогулялся региональный чиновник дает надежду на то, что деньги на набережную городу дадут.

Замгубернатора приехал посмотреть на каменскую набережную
Замгубернатора приехал посмотреть на каменскую набережную
Замгубернатора приехал посмотреть на каменскую набережную

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