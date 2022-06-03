Замгубернатора РО сопровождали первые лица каменской администрации. Вместе они осмотрели операционную сосудистого центра.

Главный врач центральной городской больницы Александр Некрасов сообщил областному чиновнику, что лицензия на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии в стационарных условиях получена 4 мая 2022 года. В территорию обслуживания сосудистого центра входят города:

Каменск-Шахтинский

Донецк

Гуково

Зверево

Белая Калитва.

А также районы: