Штрафы увеличатся с 8 июня текущего года.

В соответствии с Федеральным законом* для гражданских лиц штрафы будут увеличены аж в 10 раз.

В отношении должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц большинство штрафов увеличится минимум в два раза.

Максимальное значение административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности для юрлиц равно 2 млн рублей.

* ФЗ от 28.05.2022 № 141-ФЗ вносятся изменения в ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».