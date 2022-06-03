3 июня в рамках визита в Каменск замгубернатора РО Михаил Корнеев посетил образовательное и дошкольное учреждения города.

Замгубернатора вместе с представителями каменской администрации заехал в школу-интернат № 2, где осмотрел здание спального корпуса, в котором проводится капитальный ремонт.

Согласно графику, будут выполнены работы по общестроительным работам, замене силового электрооборудования и отопительной, вентиляционной системы, а также систем водоподведения и водоотведения. Частично выполнены работы по закреплению грунтов. Произведена выкорчевка деревьев.

Также чиновник оценил ход строительных работ строящегося детского сада на 120 мест на ул. Освобождения, 123а.

На объекте уже завершены работы по устройству фундаментов, стен, перекрытий, кровли, внутреннему электроснабжению, монтажу наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, внутренней штукатурки, стяжки пола, внутренней канализации.

Продолжаются работы по внутреннему водопроводу, планировке территории, наружному водоснабжению, шпаклевке стен и отделке стен плиткой.