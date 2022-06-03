Новая должность будет введена с 1 сентября 2022 года во всех школах Донского региона.

Советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями будут работать как с педагогами, так и с учениками.

— С 1 сентября 2021 года во всех профессиональных учреждениях Дона уже введена должность советника руководителя по молодежной политике. А с нового учебного года в донских школах появятся советники директоров по воспитанию. Уверен, что со временем эти специалисты будут работать во всех учебных заведениях, — цитирует региональная пресс-служба губернатора РО Василия Голубева.