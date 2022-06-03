Доходы самых обеспеченных жителей Донского региона в среднем в восемь раз превышают доходы самых малообеспеченных жителей области.

Как сообщает rostov.rbc, ссылаясь на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, средний доход граждан в Ростовской области составляет 34,9 тыс. руб. При этом средний уровень дохода у беднейшего населения – 8,9 тыс. руб. в месяц, у богатейшего — 79,8 тыс. руб.

Отметим, расчеты были основаны на данных Росстата с применением квинтильного коэффициента. При таком подходе все население региона разбивается на пять равных по численности групп в зависимости от уровня доходов.