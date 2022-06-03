В Донецком городском суде сегодня эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. Анонимное электронное письмо о готовящемся ЧП пришло на почту суда утром 3 июня.

По информации, полученной корреспондентом «ПИКа» от сотрудников донецкого суда, саперы проверили все помещения. Опасных предметов не обнаружено. Работа суда продолжена в штатном режиме.

Отметим, что последний раз здание Донецкого суда минировали менее месяца назад. Тогда на почту учреждения пришло электронное письмо. Информация о наличии опасных предметов не подтвердилась.