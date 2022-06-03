В ночь со 2 на 3 июня в районе 3.00 в Каменске прозвучал мощный хлопок, похожий на взрыв. Грохот слышали и в соседнем Донецке, и в Каменском районе.

По информации начальника ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском Ю. Плотникова, на пугающие звуки и взволнованные сообщения от горожан отреагировали 30 диспетчерских служб.

– Хлопок действительно был, однако жизнедеятельность не нарушена, никаких взрывов в городе не было, – констатировал Юрий Плотников. – Ситуация в городе нами плотно контролируется.

Вероятно, ночной грохот связан с пролетом сверхзвукового самолета. Подобные сообщения в последнее время часто фигурируют в соцсетях