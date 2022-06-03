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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские медработники получили юбилейные знаки
Фото пресс-службы администрации города.

здоровье

Каменские медработники получили юбилейные знаки

Опубликовано

Замгубернатора Михаил Корнеев вручил награды в преддверии Дня медицинского работника.

Памятным знаком «85 лет Ростовской области» отмечены: 

  • Марина Карачевцева, заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог центральной городской больницы;
  • Владимир Колесников, участковый врач-терапевт городской поликлиники № 1;
  • Татьяна Скокова, врач-терапевт городской больницы № 1;
  • Алла Тимонина, заведующая поликлиническим взрослым отделением с дневным стационаром (кардиологическим) – врач-уролог Центральной городской больницы;
  • Наталья Чайка, главный врач «Стоматологической поликлиники».

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