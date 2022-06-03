здоровье
Каменские медработники получили юбилейные знаки
Замгубернатора Михаил Корнеев вручил награды в преддверии Дня медицинского работника.
Памятным знаком «85 лет Ростовской области» отмечены:
- Марина Карачевцева, заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог центральной городской больницы;
- Владимир Колесников, участковый врач-терапевт городской поликлиники № 1;
- Татьяна Скокова, врач-терапевт городской больницы № 1;
- Алла Тимонина, заведующая поликлиническим взрослым отделением с дневным стационаром (кардиологическим) – врач-уролог Центральной городской больницы;
- Наталья Чайка, главный врач «Стоматологической поликлиники».