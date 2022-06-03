общество
Какой сегодня день: даты и события 3 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 3 июня 2022 года.
- Всемирный день велосипеда. Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.
Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
Кстати, велосипед, как вид транспорта, используется уже на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был «презентован» императору. А датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.
- Великорецкий крестный ход. Великорецкий крестный ход в честь явления иконы святителя Николая Чудотворца (именуемой Великорецким образом святителя Николая Чудотворца) – самый древний, величественный, а сегодня еще и самый многолюдный из всех крестных ходов Вятской земли, и один из крупнейших в России. Он проходит ежегодно с 3 по 8 июня с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца.
- Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) считается чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождавшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет».
- День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Святой император Константин, получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлией и Британией.
Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина.
Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи — Константин — был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров Диоклитиана (284—305) и его соправителя Максимиана Галерия (305—311) — на Востоке и императора Максимиана Геркула (284—305) — на Западе.
- Оленин день. В этот день чтят память святой Елены, жившей в 3-4 веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.
На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки. По другому обычаю, сеяльщик должен был печеные яйца подкинуть как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла баба, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».
В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись».
А вот чего плести не следовало на Олену — это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.
Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.
Именины в этот день
Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав
Знаменательные даты и события
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- 1892 День основания футбольного клуба «Ливерпуль»
- 1927 В Москве снесены Красные ворота
- 1943 Создан Французский комитет национального освобождения
- 1965 Астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос
- 1989 В Челябинской области произошла крупная железнодорожная авария
Персоны
- 1766 — 1826
- Николай Карамзин
- русский историк-историограф, писатель, поэт
- 1825 — 1899
- Иоганн Штраус (сын)
- австрийский композитор и дирижер, «король вальсов»
- 1838 — 1875
- Жорж Бизе
- французский композитор
- 1865 — 1936
- Георг V
- король Великобритании (1910-1936)
- 1875 — 1946
- Михаил Калинин
- советский политический деятель, «всесоюзный староста»
- 1876 — 1946
- Николай Бурденко
- русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирурги
- 1881 — 1964
- Михаил Ларионов
- русский живописец, график, театральный художник, теоретик искусства
- 1906 — 1985
- Сергей Герасимов
- советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, Народный артист СССР
- 1908 — 2001
- Борис Рыбаков
- советский и российский археолог и историк, академик РАН
- 1942 — 2014
- Святослав Бэлза
- российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, Народный артист
- р. 1982
- Елена Исинбаева
- российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка