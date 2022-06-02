1 июня на спортивном поле ФДСК им. Данцева чествовали команду мальчишек 2015 г.р., которая стала победителем III Всероссийского турнира «Кубок Николая Писарева».

В этот день в честь победителей прозвучало много поздравлений и напутствий «Так держать». По-настоящему детским сюрпризом оказался огромный белый мишка – ростовая кукла, который разрядил серьезность торжества. Вместе с ним мальчишки весело отвлеклись на физкультминутку.

Поддержать победителей пришли члены футбольного клуба, тренеры, родители, а также почетные гости: президент клуба Александр Данцев, директор клуба Николай Богданов, тренер клуба Сергей Черемисов, глава администрации Каменска Владимир Шевченко и начальник отдела по физкультуре и спорту администрации города Елена Шкуратова.

– Я отложил все дела и смотрел финал, – сказал Александр Данцев. – Очень переживал. И когда счет был 5:4 (мы проигрывали!!!), не находил себе места. Я очень благодарен этим ребятам, которые сравняли счет и выиграли турнир. Они сейчас не понимают, что они сделали. Очень много звонков поступило из Российского футбольного союза, высокопоставленные люди звонили. Нас знают не только в Ростовской области, но и в России.

Поздравил ребят с победой и глава администрации В. Шевченко – он вручил футбольному клубу сертификат на 50 тыс. руб. на развитие детского спорта.