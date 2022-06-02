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В Каменске рождается девочек больше, чем мальчиков
С начала года в Каменске зарегистрировано рождение семи двоен.
Как сообщает городская пресс-служба, за пять месяцев текущего года в Каменске:
- 130 пар зарегистрировали свой брак.
- Родилось 265 юных каменчан: 140 девочек и 125 мальчиков.
- Зарегистрировано 3 акта об усыновлении (удочерении). 45 – об установлении отцовства.
- 23 жителя нашего города получили услугу по государственной регистрации перемены имени.
Наиболее популярные имена:
- у девочек: Мария, Анна, София и Александра;
- у мальчиков: Артём, Александр, Егор и Михаил.