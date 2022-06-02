С начала года в Каменске зарегистрировано рождение семи двоен.

Как сообщает городская пресс-служба, за пять месяцев текущего года в Каменске:

130 пар зарегистрировали свой брак.

Родилось 265 юных каменчан: 140 девочек и 125 мальчиков.

Зарегистрировано 3 акта об усыновлении (удочерении). 45 – об установлении отцовства.

23 жителя нашего города получили услугу по государственной регистрации перемены имени.

Наиболее популярные имена: