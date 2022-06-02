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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске рождается больше девочек, чем мальчиков 

общество

В Каменске рождается девочек больше, чем мальчиков

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С начала года в Каменске зарегистрировано рождение семи двоен.

Как сообщает городская пресс-служба, за пять месяцев текущего года в Каменске:

  • 130 пар зарегистрировали свой брак.
  • Родилось 265 юных каменчан: 140 девочек и 125 мальчиков.
  • Зарегистрировано 3 акта об усыновлении (удочерении). 45 – об установлении отцовства.
  • 23 жителя нашего города получили услугу по государственной регистрации перемены имени.

Наиболее популярные имена:

  • у девочек: Мария, Анна, София и Александра;
  • у мальчиков: Артём, Александр, Егор и Михаил.

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