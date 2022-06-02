С 1 июня вступил в силу федеральный закон, согласно которому в России появится паспорт болельщика.

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает правительство.

Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.